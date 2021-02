Discerner les signes des temps - 17 février 2021 à 19:10

Suite de notre série d'interviews sur le thème "discerner les signes des temps". Ces rencontres avec des chrétiens de différentes Eglises montrent comment le Seigneur travaille le coeur de chacun, permettant aux uns et aux autres de tirer des leçons de vie à partir des événements actuels. Quels défis et quelles opportunités cette crise sanitaire présente-t-elle aux chrétiens ? A titre personnel ? En famille ? En Eglise ? Risque de repli sur sa communauté ou au contraire opportunité d'ouverture aux autres églises et au monde ? Et quel message d'espérance l'Eglise peut-elle apporter à la société dans ces temps difficiles ?

Cette interview donne la parole à Jean Luc Billaut ancien pasteur de l'église évangélique Source de Vie de Wavrin.