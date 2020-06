Edith Stein ( 1891-1942) ou la philosophe crucifiée

Edith Stein, née juive, passa par une période d'athéisme, puis parcourut un brillant parcours de philosophie universitaire. Convertie au catholicisme mais interdite d'enseignement par les nazis, elle entra au Carmel sous le nom de Thérèse- Bénédicte de la Croix pour être assassinée à Auschwitz le 9 août 1942.



Il est difficile de résumer une vie aussi riche que variée que celle d'Edith Stein. Mais on peut avancer que ce fut l'une des plus grandes philosophes de son époque, en étroite relation avec les têtes pensantes de la philosophie allemande des années 1930 notamment Husserl. Après un long cheminement spirituel et des rencontres, elle se convertit au catholicisme. Sa réflexion porta , entre autres, sur les voies de la connaissance de Dieu à partir des textes du Pseudo denys l'Aéropagite. Elle fit de très nombreuses conférences puis rédiga un grand nombre d'ouvrages où elles évoque souvent ce qu'elle nomme les "pierres vivantes" qui composent la communion des saints: "En lieu et place du temple de Salomon, le Christ a édifié un temple de pierres vivantes: la communion des saints... Une fois encore, la création se trouve associée à la liturgie: les fruits de la terre en offrande mystique, les fleurs, les chandeliers, les tapis....dans le dialogue tranquille du coeur avec Dieu se façonnent les pierres vivantes qui forment le FRoyaume de Dieu ( La prière de l'Eglise, Ad Solem, p. 33-53). Edith Stein est cosainte patronne de l'Europe et a été cnonisée en 1998 par le pape Jean Paul II?µ.