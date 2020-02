Elisabeth Catez ( 1880-1906) ou l'immensité trinitaire

Elisabeth Catez, en religion Elisabeth de la Trinité, passa peu à peu d'une nature colérique à une vocation contemplative et mystique de plus en plus affirmée.



Elisabeth Catez, canonisée en 2016 par le pape François, était d'une nature colérique mais brillante élève notamment excellente pianiste. Elle fut très frappée par la parole de Thérèse d'Avila " Il faut me chercher en toi" pour faire oraison. Elle entra très jeune au Carmel de Dijon et son maître mot est le silence accompagné d'une louange de gloire. Ella été très marquée par la spiritualité rhéno-flamande et son expérience spirituelle a été radicale voire racinaire. Elle était intimement convaincue de l' habitation de la Trinité en chacun d'entre nous et les flux d'amour qui en découlent. Ses derniers mots audibles durant son agonie furent " Tout passe...au soir de la vie l'Amour seul demeure" et dans un derneir murmure on l'entencer prononcer " Je vais à la lumière, à la Vie, à l'Amour". Elle nous a laissé de nombreux textes dont l'un des plus connus est son hymne à la Trinité " Mon Trois, mon tout, ma Béatitude, Solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs"