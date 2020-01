Etty Hillesum (1914-1943) ou une lumière dans la nuit

Etty Hillesum a eu une vie tragique commencée dans l'aisance de la bourgeoisie nérelandaise et parcourut un chemin vers le lumière dans l'enfer nazi.



Etty Hillesum a rédigé un journal intime de 1941 à 1943 dont on a fait le désormais célèbre "Une vie bouleversée". Il s'agit d'un livre majeur pour notre temps car Etty , en un court parcours de vie passera de l'insouciance à une profondeur mystique sans égale. Après sa rencontre avec Julius SPIER ( 1887-1942), disciple de Carl Jung, elle entrera dans l'univers de la Bible puis à peu dans l'intimité de Dieu. Comme la quasi totalité des juifs de Hollande elle sera déportée par les nazis pour mourir à 29 ans à Auschwitz .En très peu de de temps elle découvrira sans jamais la nommer explicitement une intériorité abyssale. Dans l'une de ses lettres , elle écrit par exemple:"Un puit très profond est en moi.Et Dieu est dans ce puit.Parfois, j'arrive à le rejoindre, le plus souvent la pierre et le sable l'ont enterré et le sable le recouvre: alors Dieu est enterré, il faut à nouveau le déterrer." (Jounal, 97)