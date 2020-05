Evagre le Pontique (345-399) ou la liberté intérieure

Evagre le Pontique est un homme complet car il connut bien des péripèties amoureuses avant de se faire moine pour développer alors un sens aigü des méandres de l'être humain pour arriver à l'essentiel, c'est à dire à la liberté intérieure.



Evagre découvrit vers la trentaine la sagesse du désert après une vie classique d'intellectuel byzantin dans la Constantinople de l'époque. Il découvrit alors cette expérience si particulière du désert intérieur et extérieur ce qui le rend étonnamment moderne et précurseur des redécouvertes contemporaines sur les paroles bibliques et évangéliques qui sont source de guérison. L'intellectuel qu'il était ignorait l'ampleur de la métmorphose avant tout pratique que chaque homme et femme avait à faire dans l'unicité de sa vie pour arriver à la source de l'ëtre. Il est l'auteur d'un traité de la " Practiké", qui connut un immene succès en Orient et n Occident est qui pour l'essentiel est un chemin spirituel npour purifier les passions de l'âme, source de pathologie en tout genre. Son ouvrge est quasiment un traité de thérapie du IVème siècle pour que l'homme, peu à peu et à travers des décantations successives, puisse arriver à sa véritable nature qui est d'être l'image du Dieu vivant comme nous l'enseignent les premiers versets de la Genèse, là où tout a commencé. Evagre nous enseigne les huit étapes ou "logismoi" ( à savoir les pensées mortifères) que sont les pathologies orales, anales, obsessions sexuelles, colères, , dépressions, pulsions de mort, inflation de l'ego et orgueuil. Nous aboutissons ainsi à ce que l'Evangile appelle le soleil qui fait briller sur ce soleil qui fait briller sa lumière sur les bons et les méchants( Mt, 5, 43-46) et nous améne à cette transfiguration de la participation à la nature divine dont parle l'apôtre Pierre.