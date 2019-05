Evangélisation de rue avec l'Eglise du phare

Etienne Vanhoutte nous partage avec bonheur son amour des autres confessions chrétiennes et comment il se retrouve dans la liturgie de la messe du culte catholique.

Il nous décrit simplement quelques rapprochements de la messe catholique avec la liturgue juive et la Sainte Cène réformée.

Il nous partage enfin un témoignage personnel vécu de la miséricorde divine lors d'une Sainte Cène.

L'écouter avec le coeur est un réel bonheur et un encouragement fort à vivre la messe du culte catholique comme l'évènement primordial de notre Salut.