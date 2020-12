Evangéliser, mission possible!

« L’annonce de l’évangile doit être une priorité absolue, et c’est le peuple de Dieu tout entier qui en a reçu la charge. Nous sommes tous des disciples-missionnaires. » Pape François, Lettre pour le Congrès Mission 2020

Comme saint Paul, saint François-Xavier ou Mère Teresa, nous sommes porteurs d’un trésor à partager, mais avouons que nous ne sommes pas toujours prêts à tenter l’aventure de l’évangélisation!

Thomas Belleil, lui, a fini par se laisser convaincre de tenter l'expérience par nos frères évangéliques. Il nous en raconte les circonstances et nous partage son savoir faire tout en nous présentant son livre aux éditions des Béatitudes : "Mission possible : petit guide pour oser évangéliser"

Avec humour et bienveillance, Thomas Belleil nous y explique ainsi comment se préparer à la mission et oser l’évangélisation tout terrain, sans oublier le temps de l’« after mission ».

Un véritable kit du missionnaire, à mettre entre toutes les mains !

Pourquoi évangéliser ?

Comprendre les (fausses) bonnes raisons qui nous empêchent de nous lancer.

Quel évangélisateur êtes-vous ?

12 profils pour trouver notre manière concrète d’évangéliser et déployer notre tempérament missionnaire.

Comment évangéliser ?

Des témoignages forts pour illustrer diverses façons de vivre l’évangélisation de rue en fonction du contexte