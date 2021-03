Fedor Dostoïevsky ou cette beauté qui sauvera le monde

Fédor Dostoïevski (1821-1881) est un des plus grands romanciers russes qui a aussi influencé le destin du christianisme russe.



Après une enfance et une enfance difficile, doté en plus d'une maladie grave qui était l'épilepsie, il va avoir un début de vie problématique du fait de ses liens avec les révolutionnaires contestant le pouvoir tsariste. Il sera déporté en Sibérie après un simulacre d'exécution. Après une longue errance en Europe, il reviendra convaincu de la singularité de la Russie dans le destin du christianisme. Ses romans sont métaphysiques où le bien et le mal s'affrontent dans des figures emblématiques et parfois christiques. Dans ses romans, il sonde les abîmes de l'âme humaine, du pire et du meilleur. C'est de lui que vient cette intuition fulgurante, dans son roman "L'idiot" que seule la beauté sauvera le monde car sinon tout est perdu et n'a plus aucun sens. Par ce biais de la beauté, il a influencé d'innombrables chercheurs de Dieu au-delà de toutes les religions.