Fenelon et le pur amour

Fénelon (1651-1715) représente l'un des ultimes témoins des mystiques dits de l'Ecole française de spiritualité qui irrigua la France et l'Europe de son témoignage dans un contexte historique et politique contraignant, celui de l'absolutisme monarchique.





Fenelon est l'un des personnages clefs pour comprendre l'évolution de la spirotualité du XVIIème siècle. Nous sommes alors en plein dans la querelle sur l'Amour de Dieu qui culmina avec la publication de son livre" Explication des maximes des saints sur la vie intérieure." Le coeur de son propos et de son expérience est celle du désinteressement radical et de l'inconditionnalité de l' amour divin et, en retour celui des hommes et des femmes habités par cette dimension. Le débat et encore très actuel... peut-on aimer gratuitement, incondtionnellement et sans aucun esprit de retour? La dimension du message évangélique est très forte cf " Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé". Il fut dans le contexte d'une monarchie de plus en plus autoritaire soupconné de quiétisme d'autant que ses liens avec Madame Guyon était connus. Cela lui valut de finir exilé dans son archevêché de Cambrai.