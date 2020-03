Georges Fox( 1624-1691) et les quakers

A une époque de grands bouleversement sociaux et du début de la misère ouvrière , Georges Fox apporta une réponse spirituelle profonde pour sortir du moralisme de l'Eglise anglicane de son époque.



Georges Fox était convaincu qu'un retour aux sources évangéliques était nécessaire dans une époque domnée par un moralisme étouffant. pour ce faire , il Plusieurs fois emrisonnéfonda la Société des Amis. plusieurs fois emprisonné, il approfondit sa pensée pour arriver à une non violence assumée et à un refus de porter toutes formes d'armes. Son influence fut considérable à son époque et encore maintennt car elle était et est encore une des formes les plus radicales de la non-violence issue de l'imprégnation de l'Evangile.Les quakers ( ou Trembleurs ) sont ainsi appelés car lors de leurs assemblées toujours silentieuses, certains d'entre eux sont amenner sous l'impulsion de l'Esprit- saint à très mbler au sens littéral du mot. Les principes pacifique de Fox et de ses amis se résument parfaitement dans une déclaration de 1660 " Nous répudions énergiquement, dans l'ordre matériel, toute guerre et toute lutte, quel que soit le but ou le prétexte. Nous témoignons devant l'univers que l'Esprit de Christ qui nous conduit dans toute la vérité, ne nous inspirera jamais de faire la guerre contre qui que ce soit soit avec des armes charnelles et pas plus pour le Royaume de Christ que pour le royaume du monde"