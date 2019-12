Gerhard Tersteegen ( 1697-1769) ou la spiritualité de la Bible

Gerhard Tersteegen est une figure majeure du piétisme l'une des formes des "réveils protestants" qui jalonnent l'histoire de la Réforme.



"Gerhard Tersteegen est une figure protestante peu connue en France du fait du petit nombre de ses écrits traduits en français mais son influence a été grande dans les pays germaniques sur toute l'aire rhénane de cette époque. Il nous amène à une lecture spirituelle et ""au bon usage de l'Ecriture"" dans son langage qui nous renvoie encore en nos jours à une expérience du souffle de la Bible aux antipodes du fondamentalisme ou de la rationalité des approches dogmatiques.



Il est d'abord connu en pays germaniques pour ses poèmes devenus cantiques aussi bien dans les églises réformées que dans les église catholiques dont le plus célèbre résume son ""expérience"" quand il nous dit ""Dieu est au milieu de nous, que tout en nous se taise et s'incline intérieurement devant lui"". Ce ""Dieu est présent"" parsème tous ses textes.



Sa vie fut en totale adéquation avec ses écrits car il mit très haut l'idéal de sanctification qui est l'un des héritages de la Réforme. Pour lui le seul vrai maître est le Christ qu'il évoque comme maîre intérieur. Il resta laïc, sans aucun rôle formel de pasteur, dans une démarche de renoncement à soi. il forma autour de lui un cercle de piété et en ce sens il est l'un de ceux qui dans la Réforme initièrent le piétisme. Il est aussi l'héritier de toute une sagesse chrétienne quand il écrit dans ses traités spirituels ""La vraie vie intérieure n'est pas une nouveauté...C'est le très ancien culte authentique dans sa beauté et dans sa forme originelle...Si chacun suivait l'enseignement et la vie de Jésus, certainement que tous seraient unis et tournée vers l'intériorité et le monde serait plein de mystiques"".



Gerhard Tersteegen "" Traités spirituels"", Labor et Fides 2005, P. 176

















