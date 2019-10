Guérisseurs Médium

Durant toute la semaine du 23 au 27 septembre dernier le pasteur Emmanuel Maennlein a donné à Cambrai une série de conférences sur un sujet sensible et méconnu concernant les capacités paranormales de certains thérapeutes.

il a voulu, à partir de la Bible, éveiller nos intelligences et capacités de raisonnements en vue d'éviter les pièges divers que peut procurer la recherche de la guérison physique à tout prix.

A noter la prudence extrême du Catéchisme de l'Eglise catholique sur le sujet.

Pour davantage de renseignements : www.emmanuel-maennlein.fr

Contacts locaux sur Cambrai :

robert.touret211@orange.fr

david.nochelski@orange.fr

william.oeuvray@gmail.com