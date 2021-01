Guigues le Chartreux et la lecture divine

Guigues le Chartreux est demeuré célèbre pour avoir mis au clair une tradition depuis longtemps latente, celle de la lection divina.



Guigues le Chartreux (1083-1136) est le cinquième prieur de la Chartreuse près de Grenoble. Il joua un grand rôle dans le développement de cette réforme des cisterciens et il est bien connu aussi pour sa mise en forme de la lectio divina. Le fondateur de l'orde des Chartreux Saint Bruno n'ayant pas laissé de règle monastique écrite, ce fut bien Guigues qui mit en forme les textes formant l'ossature de cette mouvance contemplative et austère du catholicisme. Mais il est surtout connu pour avoit aussi mis au clair une très ancienne tradition méditative de la première Eglise. Il la nomma lectio divina. il s'agit d'une méthode de prière, déja pratiquée par les Pères de l'Eglise et qui se situe dans l'héritage mosaïque du PARDES. A partir des quatre sens de l'Ecriture, historique , allegorique, moral et mystique, le priant aboutit à un état de prière permanente .La lectio divina devint ainsi une méthode de prière conduisant à la contemplation de Dieu. Au premier degré, le priant lit lentement le texte , le plus court possible, puis il le médite , le prie et aboutit enfin à un état de contemplation. Elle redevient de nos jours une pratique inspirante pour de nombreux chrétiens.