Henry Le Saux, du déchirement à l'unité

Henri Le Saux ( 1910-1973) est un moine bénédictin parti pour l'Inde en 1948 pour y découvrir la philosophie de la non-dualité tout en demeurant toujours fidèle à son église.



Henri Le Saux a été qualifié par Marie Madeleine Davy qui a collecté ses écrits de " moine répondant à sa vocation d'unité, un homme de l'au-delà des au-delà." il eut un destin plus que singulier à travers des expériences croissantes de sa propre librération des formes. A sa façon, il se situe dans l'héritage des mystiques rhénans et notamment de Maître Eckhart. Breton d'origine, il rentra jeune à l'abbaye bénédictine de Kergonan. Sa vocation va se découvrir peu à peu pour aller vers son double témoignage qui sera d'étudier la Bible et les textes sacrés de l'indouisme, les Upanishads, dans une perspective non pas de fusion, mais d'unité dans un dépassement des formes. Son témoignage sera de ceux de la remise en cause d'une tradition thomiste plus ou moins paralysante car elle était devenue au fil du temps purement spéculative et intellectualisée.Devenu moine errant, ou sannyasin, il traversa de longues périodes d'angoiss. Il arrivera à la fin de sa vie, à une sorte de béatitude après une crise cardiaque après laquelle il déclarera que le Graal était tout près de lui et qu'il ne l'avait pas vu". ses derniers texes écrits nous disent que " La joie demeure, grandit, s'approfondit dans la décoverte toujours plus intime de l'essentiel... Alors Pâques devient cet éveil à rien de nouveau, mais à ce qui est, à cette réalité qui n'a ni origine, ni fin".