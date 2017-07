Histoire du dialogue interreligieux

Si 2016 marque le 30è anniversaire de la Rencontre d'Assise organisée par Jean-Paul II, le développement d'un véritable mouvement interreligieux s'est amorcé dans les années 1930. En septembre 1893, il y a bien eu le Parlement mondial des religions à Chicago, mais il n'a touché que quelques personnes d'un milieu plutôt restreint, assez cultivé et aisé. Un événement qui dit quelque chose de cet intérêt partagé pour la culture de l'autre et qui a accompagné un regain de curiosité pour les sciences historiques et sociales. Toutefois, Anne-Sophie Lamine, auteure de "La cohabitation des dieux" (éd. PUF), considère qu'il n'y a pas eu de mouvement interreligieux, au sens d'une dynamique propre, avant l'entre-deux-guerres.

un courant philosémite et œcuménique

Devant la montée de l'antisémitisme s'est développé "un courant philosémite", comme l'explique la sociologue. Parmi les protestants et catholiques qui se sont attachés à découvrir les racines juives du christianisme, citons Charles Péguy (1873-1914), Léon Bloy (1846-1917), l'abbé Charles Journet (1891-1975) ou encore Jacques Maritain (1882-1973). Ce protestant d'origine s'était convertit au catholicisme et a épousé une juive. La revue les Cahiers du Témoignage chrétien, fondée à Lyon en 1941, publie ses nombreux textes contre l'antisémitisme.

des liens de solidarité

Dès 1934, l'Union civique des croyants rassemble catholiques, protestants et juifs. Deux ans après, Elisabeth Bensimon fonde le Foyer judéo-catholique de Paris. Dès 1941, l'Amitié chrétienne, semi-clandestine, collabore avec le secours aux enfants juifs depuis Lyon. "La mission envers les juifs se tranforme peu à peu en solidarité", observe Anne-Sophie Lamine.

Émission enregistrée en octobre 2016