Jacques Ellul et la subversion du christianisme

Jacques Ellul a plusieurs facettes: universitaire, théologien, chrétien engagé et, entre autres, connu pour son analyse décapante du phénomène chrétien.



Jacques Ellul ( 1912-1994) était à la fois historien du droit, sociologue et théologien protestant à connotation libertaire. Son approche est originale et elle est difficilement classable. C'est un homme engagé dès le temps de la resistance française contre les nazis. Il aidera les juifs persécutés et sera, à ce titre, déclaré juste parmi les nations. Il sera, toute sa vie, dans un paradoxe apparent , entre marxisme et christianisme qu'il vivra comme une tension permanente inexplicable pour lui mais porteuse de sens. Il va, et c'est son apport personnel, aller dans une combinaison d'approche sociologique et théologique.Décu par l'action politique qu'il perçoit comme un paravent, il va durant une quinzaine d'années, être membre du conseil national de l'Eglise réformée de France puis s'investir dans la première mouvance écologique. Sa lecture de la Bible lui apporte non pas des recettes mais un renouvellement de ses questions. il procède à une analyse critiques des Eglises et institutions chrétiennes en évoquant la subversion de ces Eglises par la temporalité.