Jean Calvin ou la Réforme dans la Réforme

Jean Calvin ( 1509-1564) ou au coeur de la Réforme...Jean Calvin est un personnalité spirituelle immense, à la fois connu et mal connu.





Jean Calvin évolue dans le contexte très spécifique et conflictuel de la Réforme où il va développer les premières ouvertures faites par Marin Luther. Picard d'origine, il rompt avec le catholicisme en 1530 et se refugie en Suisse. Après des péripéties et un passage par Strasbourg entre 1538 et 1541, il retourne à Genève où il stucturera une nouvelle église réformée jusqu'à sa mort à 54 ans en 1564 .Dans son oeuvre maîtresse, L'institution de la vie chrétienne, qu'il retoucha à plusieurs reprises, il précise sa doctrine. Très marqué par la pensée de Augustin d'Hippone sur le pêché originel, il pense que l'humanité en proie à la chute primordiale d'Adam ne peut trouver sa rédemption que dans le Christ. Bien entendu, sa pensée ne peut être que brièvement rappelée dans le cadre d'une émission comme Mosaïque. Ce qui est moins connu chez Calvin, c'est qu'il est aussi comme d'ailleurs Martin Luther, l'héritier de la tradition mystique chétienne en lui donnant bien sûr une coloration réformée. Ses propos sur le divinisation de l'homme à travers la participation à la vie du Christ sont, en effet beaucoup moins connus et lui sa particilarité dans cette émission.