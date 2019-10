Jean de la Croix (1542-1591) ou la nuit obscure

Jean de la Croix est l'un des plus grands poètes de la langue castillane. il a utilisé le verbe poétique pour dire l'indicible à travers ses nombreuses expériences mystiques.



"Le grand thème de Jean de la Croix est le Jardin du cantique des cantiques qui est au coeur de la Bible. Ce lieu originel et primordial voit la rencontre entre le Bien aimé ou le Christ dans la tradition chrétienne se rencontrent dans un Amour qui dépasse toute forme et prend des dimensions cosmiques où toute certitude apparait et où apparait dans la nuée obscure l'aube de l'aurore.

""Je suis la source qui jaillit et qui fuit

Magré la nuit

Cette source est cachée,

Mais moi je sais où est sa demeure

Malgré la nuit.

Ne sais quelle est son origine

Car n'en a point,

Mais je sais que d'elle vient toute origine vient,

Malgré la nuit...

Sa clarté n'est obscurcie,

Et je sais que d'elle toute lumière vient

Malgré la nuit""

Poésies complètes, Ibériques, José Corti, 1993, p.64)"