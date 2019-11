Jeanne Guyon (1648-1717)ou une paix océanique

Jeanne Guyon eut une influence considérable à son époque et elle marqua de grands esprits comme Fénelon.

Après une vie difficile car mal mariée, elle se retira tout en restant dans le monde et écrivit un certain nombre de livres dont le premier et le plus court était " Le moyen court" ou comment accéder à l'état de méditation ou d'oraison.

Ce petit livre destiné à tous et toutes eut un écho considérble. Soupçonnée de quiétisme, Louis XIV la fit emprisonner à la Bastille puis mettre en résidence surveillée à Blois où elle s'entoura de jeunes disciples notamment anglais et protestants. Ses ultimes textes connus sont des cantiques qu'elle écrivait sur des feuilles volantes.

Elle vivait des états extatiques dont elle nous fait part dans ses récits de captivité à la Bastille qui nous indique la voie du détachement absolu :

" Rien ne subsiste en moi ni bien ni mal ... Je vais sans aller, sans vues , sans savoir où je vais ... Je n'ai ni confiance ni défiance, enfin rien, rien ... Je ne manque de rien, je ne sens de besoin sur rien. La mort , la vie, tout est égal. L'éternité, le temps, tout est éternité, tout est Dieu, Dieu est Amour et l'amour est Dieu".

Récits de captivité, Grenoble, Jerôme Million, 1992, P. 175-177