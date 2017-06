Jeunes et Chrétiens - 18 juin 2017 à 11:00 La jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) en Charente et en Région

Un petit groupe reste actif à Angoulême et impliqué dans le mouvement d'éducation populaire qu'est la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Des jeunes qui sont sensibles au "vivre ensemble" et qui ont envie de réfléchir, de partager et d'agir dans leur société. Actuellement, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne mène une Campagne Nationale d'Action sur le thème : Dignes et travailleurs : notre défi pour demain. Campagne dans laquelle s'implique le groupe d'Angoulême… En avril, des Charentais ont aussi participé au rassemblement national du mouvement.