Jeunes et ChrÃ©tiens - 19 fÃ©vrier 2017 Ã  11:00 Le Festi'jeunes vu par des jeunes de Barbezieux

Mgr Gosselin, évêque d'Angoulême, l'a affirmé… et c'est bien l'ambition de l'équipe organisatrice et de tous ceux qui sont associés, de près ou d'un peu plus loin, à cet événement.Festi Jeunes fait le pari de rassembler des milliers de jeunes de 12 à 30 ans dans moins de 3 mois. Du 5 au 8 mai, cet événement sera centré sur le thème de l'unité « Que tous soient un !»…Et Festi'Jeunes est organisé à Barbezieux, notamment en grande partie à Plaisance… dans un espace en plein air… Et forcément, les jeunes qui sont directement liés au territoire du sud-Charente sont associés dans la démarche…Où en sont-ils aujourd'hui ? Comment s'approprient-ils Festi'Jeunes et comment s'investissent-il ?