John Bradburn ou l'amour jusqu'à la mort

John Bradburn ( 1921-1979) est lui-aussi un témoin très actuel de cet engagement total d'un chrétien qui le mènera au martyr avec un côté fol-en Christ tout à fait original dans notre occident.



John Bradburn était britannique et fils d'un pasteur anglican. Après une brève carrière militaire durant la guerre conte les japonais, ce qui lui valut une distinction militaire pour ses faits d'armes en Malaisie, il connut une première révélation religieuse au retour de la guerre. Il fit un séjour dans une abbaye bénédictine et se convertit au catholicisme en 1947 sans pour autant devenir moine. Puis tel un vagabond, il va durant seize ans nomadiser un peu partout en Europe et en Israël avec des périodes où il vit en ermite. En 1956, il entre dans le tiers ordre franciscain où il fait le voeux d'aider les victimes de la lèpre, de mourir en martyr et d'être enterré dans la bure des franciscains. En 1969, il est envoyé dans une léproserie dans l'ancienne Rhodésie du sud, l'actuel ZIMBABWE, en pleine guerre d'indépendance. Il en fera un havre de paix et d'harmonie où il passe ses journées à soigner les lépreux et ses nuits à prier et écrire des poèmes. Du fait de la guerre, il lui est alors demandé d'évacuer la léproserie en 1979 ce qu'il refuse et quand les combttants prennent possession de la léproserie , il est accusé d'espionnage, pris en otage puis fusillé le 5 septembre 1979. Surnommé le vagabond de Dieu et réputé pour ses excenticités, il a un côté fol en Christ plutôt rare en Occident par ses joies inattendues, ses décalages permanents et sa grande dévotion pour la Vierge Marie. C'est un poète prolifique qui a écrit plus de 6.000 poèmes. Son procès en béatification est en cours et en 2020, il a reçu le titre de serviteur de Dieu. C'était tout simplement un homme extraordinaire.