Joseph Moingt et l'esprit du christianisme

Joseph Moingt ( 1915-2020) est un prêtre jésuite français, théologien, qui essaya de bien retrouver le sens et l'essence du christianisme.



Joseph Moingt est un penseur pour le moins étonnant qui a 104 ans écrivait encore des livres de référence. Nous nous attarderons aujourd'hui dans cette émission, sur son dernier livre , L'esprit du christianisme. Paradoxal héritier de Chateaubriand qui , lui-aussi, cherchait l'esprit du christianisme à travers le sens de l'esthétique, il va aller dans une autre direction, celle de passer les dogmes chrétiens à une remise en cause des grands dogmes de cette spiritualité.Il passa toute sa vie à interroger les grandes affirmations des églises et en particulier de l'Eglise catholique. Son apport va être de creuser toutes les définitions dogmatiques en poursuivant une sorte de quête du Graal qui lui était propre. Il entendait libérer la parole du Christ des mythes potentiels qui pouvaient en dévier le sens. Cette pensée radicale concernait aussi bien sa Résurrection que la doctine du péché originel. Et tout le paradoxe de cet homme d'une vitalité extraordinaire était qu'il croyait comme une évidence indiscutable que le Christ était bien ressuscité!