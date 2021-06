Joséphine Bakhita de l'esclavage a la sainteté

Joséphine Bakhita ou de l'esclavage à la sainteté témoigne par sa vie que de l'humiliation la plus extrème peut advenir une image de la grâce.





Joséphine Bakhita ( 1869- 1947) esr dès sa prime jeunesse à 3 ans enlevée avec se soeurs par des tribus esclavagistes arabes. Vendue au moins 12 fois, maltraitée en permanence, elle par être rachetée par le consul d'Italie au Soudan . Elle part vec lui en Italie et rencontre à venise les religieuses canossiennes. Elle est baptisée en 1890 et devient religieuse jusqu'à sa mort en 1947. En 1896 elle écrit ses phrases bouleversantes"Oh Seigneur, si je pouvais voler là bas en Afrique, et prêcher auprès des miens ta bonté, mon père, ma mères et tous lse pauvres esclaves..." El;le a été béatifiée en 2000 par Jean paul II