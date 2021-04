Khaled Roumo 2/2

"Homme des dialogues, interreligieux, interconvictionnel, Khaled Roumo nous artage ses pérégrinations,questionnements et nombreux engagements.



Ecrivain, poète, romancier, essayiste, directeur artistique de l’ensemble musical Wajd, il est fondateur et animateur d’ateliers et pèlerinages interreligieux. Il œuvre à décloisonner la recherche du sens pour l’étendre à toutes les visions du monde qu’elles se réfèrent au divin ou pas.



Plus d’info sur son œuvre sur le site Erickbonnier-editions