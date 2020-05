L'Anonyme du nuage d'inconnaissance ( XIV ème siècle)

Personne ne sait exactement l'auteur de ce texte du nuage de l'inconnaissance qui est un écrit anonyme du XIV ème siècle anglais mais qui compte parmi les textes mystiques les plus considérables du christianisme.



L'auteur de ce texte de la montée vers Dieu est probablement un moine anglais dont nul n'a pu percevoir le nom. Ceci est bien le sens de ce texte que d'être enseveli en Dieu à partir de notre divino-humanité dans la rencontre du silence avec le silence. Pour cette anonyme, cette "rencontre" n'a pas de nom ni aucune formulation car elle a lieu dans une nuée obscure sous un nuage "D'inconnaissance". Il nous le dit dans son anglais de la fin du Moyen-Age" tu ne trouves rien qu'une obscurité; comme s'il y avait un nuage d'inconnaissance... cette obscurité et ce nuage sont, quoique tu fasses, ente toi et non Dieu, et ils font que tu ne peux ni clairement Le voir par la lumière de l'entendement, ni Le sentir dans tonn affection...Mais maintenant, tu m'interroges et me dis" Comment vais-je penser à Lui, et qu'est-il?" et à celà , je ne puis te répondre que ceci: Je n'en sais rien."