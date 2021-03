L'évangélisation : échange entre un prêtre et un pasteur évangélique -1

Voici la première de deux émissions sur l'évangélisation.

Le point de départ du mouvement d’unité entre nos différentes Eglises a été la prise de conscience, au début du 20ème siècle, du contre témoignage que donnaient nos divisions alors que nous voulions apporter la Bonne Nouvelle de ce Christ Seigneur et Sauveur de l’homme.

Aujourd'hui, même si nos divisions sont toujours là, nous sommes de plus en plus conscients du frein, de l’absurdité qu’elles représentent. Aussi est-il urgent de nourrir entre nous un dialogue, une réflexion pour grandir dans l'unité.

Le pasteur évangélique Sam Balverde et le Père Gabriel Roussineau s'y adonnent ensemble avec respect et joie. Et ils échangent justement sur ce thème, révélateur de l'absurdité de nos divisions : l’évangélisation.

Leur désir d'annoncer le Christ Seigneur et Sauveur est communicatif! Il est tessourçant et nous permet d'accueillir davantage en nous cet appel à Le faire connaître autour de nous