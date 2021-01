L' unité au sein du protestantisme

Le mois de janvier est traditionnellement l’occasion de prier pour l’unité des chrétiens. L’unité, ce n’est pas seulement l’espérance de bonnes relations entre catholiques orthodoxes et protestants, c’est aussi une exigence à vivre au sein de chaque confession chrétienne. Le protestantisme est composé d’une pluralité d’Eglise avec leur sensibilité, leur théologie, leurs usages et on se demande s’il y a vraiment une unité au sein du protestantisme. Nous en parlons aujourd'hui avec nos deux invités, pasteurs d’Eglises différentes.