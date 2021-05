La beauté de Dieu ou l'avenir de l'homme

La beauté est l'un des mots clefs pour qui souhaite entrer dans l'univers de la Bible. Le mot apparaît de nombreuses fois mais il constitue l'une des trames principales du livre commun aux juifs et aux chrétiens.





La Beauté de Dieu se décline de plusieurs façons dans l'héritage judéo-chrétien. Dès le départ, dans la Genèse, Dieu voit que toutes les étapes de sa création aboutisse à quelque chose qui est beau et bon. L'univers lui-même est une reflet de Dieu et dit Dieu. L'homme est fait , non seulement à l'image de Dieu qui est beauté, mais est est lui-même à peine moindre qu'un Dieu car il est couronné de gloire et de beauté. La femme est aussi fréquememnt image de la beauté et cela culmine dans le Cantique des Cantiques où le Bien-Aimé loue en boucle la beauté de sa Bien Aimée. Mais cette beauté est aussi intérieure comme nous le rappelle l'apôtre Pierre dans sa première épître. Cette beauté ultime se retrouve dans les derniers versets de l'Apocalypse qui voit la cité idéal renouvellée, la Nouvelle Jérusalem, descendre du ciel comme une fiancée qui s'est faite belle pour son époux. Au final, nous le rappelle Dovstoïevsky, c'est cette beauté qui sauvera le monde de ses pulsions de mort. Cette beauté au plan graphique et esthétique se matérialise aussi dans ces innombrables mosaïques qui sont l'une des particularités esthétiques du christianisme.