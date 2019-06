La pluralité chrétienne dans l’Eurométropole de Strasbourg

Nous partons à un petit voyage dans l’Eurométropole de Strasbourg, pour connaître la diversité d’Eglises chrétiennes. Avec plus de 150 lieux de culte, nous y trouvons en effet une densité impressionnante de communautés de différentes couleurs, densité qui est peut-être, proportionnellement à la population, parmi les plus élevés en Europe et en grande ville.