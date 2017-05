La principale Ã‰glise protestante de France rÃ©unie en synode

C'est un synode avec une signification particulière pour l'Eglise Protestante, unie depuis 4 ans. Son rôle n'est pas de représenter, mais plutôt de guider, de conduire l'ensemble de l'Eglise sur le chemin du Christ. En effet, dans l'Eglise protestante, le Christ est le seul souverain, et on ne saurait lui élire des représentants.

Dans son union, l'Eglise protestante est tout de même traversée par des courants. Le Président de l'EPUdF, Laurent Schlumberger évoque notamment les attestants, courant évangéliste "orthodoxe", qui a une façon plus "étroite" de mettre en relation la lecture de la Bible et les décisions morales et doctrinales. Ce courant porte le nom des "attestants" depuis la décision de l'Eglise Protestante d'autoriser la bénédiction de couples homosexuels.



"Le pire, ce serait qu'il y aie une manière univoque de comprendre les choses"

Cependant, le synode ne fonctionne pas comme un parti politique. S'il y a bien une recherche d'équité dans la représentation des régions ou dans la proportion d'hommes et de femmes au sein de l'Eglise, il n'y a pas du tout de pondération des différents courants. Laurent Schlumberger ajoute qu'une telle entreprise serait de toutes façons difficile.

Pour le pasteur de l'Eglise de Lille, Jan-Albert Roetman, il s'agit toujours d'u miracle de voir du monde se rassembler pour l'Eglise, que ce soit pour la messe ou pour un événement de plus grande ampleur, comme c'est le cas de ce synode national. L'évenement permet de souligner l'importance du partage de la joie et des points de vue.



Un événement majeur

Beaucoup de participants au synode seront hébergés par des foyers catholiques. La volonté des organisateurs est aussi de favoriser les échanges entre les différentes Eglises. La préparation du Synode a pris environ deux ans, le choix de la Région dans laquelle il se déroule se fait sur proposition des Eglises locales.

Une femme devrait être nommée à la tête de l'EPUdF, le conseil a en effet proposé le nom d'Emmannuelle Seyboldt. Le fait que ce soit une femme "n'a pas de signification particulière" pour l'Eglise Protestante pour Laurent Schlumberger qui rappelle que ses instances sont déjà paritaires. Il admet cependant que cette nomination aura un grand impact dans le contexte religieux français.