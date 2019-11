La réalité transfrontalière à Sarreguemines et Sarrebruck.

Sarreguemines et Sarrebruck (Saarbrücken) forment, entre France et Allemagne, Sarre et Moselle, une agglomération qui vit une réalité transfrontalière au quotidien, mais aussi dans l’Eglise. Le pasteur Conrad Mohr, aumônier hospitalier à Sarreguemines, relate les joies et les limites des rencontres et du bilinguisme dans cette région.