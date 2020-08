La règle de vie des diaconesses de Reuilly, une boussole pour la route

On pourrait résumer tout l’Évangile par le mot amour, l’amour fou de Dieu pour l’homme incarné par Jésus qui nous invite à le suivre pour aimer à sa suite. Celui ou celle qui marche dans la voie monastique essaye de répondre à cet appel et la règle qu’il suit est un moyen qui doit l’aider dans cette aventure humaine et spirituelle.

La règle qui fonde la spiritualité des diaconesses de Reuilly a été rédigée en 1983 par sœur Myriam, 7e prieure de Reuilly. Ce texte, écrit dans une langue pleine d’humanité et de poésie, peut rejoindre n’importe quel chercheur de Dieu, au plus quotidien de son existence.

La communauté des diaconesses de Reuilly a été fondée au XIXe siècle par Caroline Malvesin et le pasteur Antoine Vermeil. Les moniales s'engagent dans une communauté religieuse protestante d’inspiration monastique.

Émission d'archive diffusée en octobre 2019