À la rencontre des Sœurs de Granchamp (1/3)

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : LES REDIFFUSIONS DE RCF - Dans le contexte d'épidémie de coronavirus, les équipes RCF se mobilisent pour vous informer, vous accompagner et permettre à tous de rester en communion par la prière. Durant cette période de confinement, RCF vous propose de réentendre des émissions pour vous évader et vous aérer.

> En savoir plus

La communauté de Grandchamp est installée dans le canton de Neuchâtel, en Suisse. Elle est aujourd’hui constituée d’une cinquantaine de moniales et a été créée dans les années 30 du siècle dernier. À l’origine, quelques femmes de l’Église réformée de suisse romande qui organisent des retraites spirituelles. Rapidement elles se tournent vers une vie communautaire à partir de 1940.



© Communauté de Grandchamp © Communauté de Grandchamp

À l’époque, le protestantisme redécouvre le monachisme avec l’installation de Frère Roger en Bourgogne. Entre le fondateur de la communauté de Taizé, et Mère Geneviève la première prieure de Grandchamp, c’est le début d’une étroite fraternité. Les Sœurs de Grandchamp adopteront d'ailleurs la règle de Taizé en 1952.



© Communauté de Grandchamp © Communauté de Grandchamp

Grandchamp est un petit hameau construit au XVIIIè siècle pour être une indiennerie, une industrie de peinture sur soies venues d'Inde. Au fil des années, la communauté a pu acquérir d'autres bâtiments, mais dans ce joli hameau situé entre le Jura et le lac de Neuchâtel il n'y a pas que des religieuses.



© Communauté de Grandchamp © Communauté de Grandchamp

Au sortir de la guerre, "la vocation pour la réconciliation a été essentielle". Sœur Catherine, qui vit à Grandchamp depuis 1984, explique que les premières religieuses venaient surtout de Suisse romande. Elles ont été rejointes par des religieuses hollandaises, allemandes...

"Comme c'était la fin de la guerre ce n'était pas tout simple de vivre ensemble." Aujourd'hui, les religieuses de la communauté sont protestantes, mais, comme le dit Sœur Catherine, "le terme de protestant recouvre beaucoup de réalités différentes : luthériennes, méthodistes, baptistes..." Les Sœurs de la communauté appartiennent toutes à des Églises issues de la Réforme.



© Communauté de Grandchamp © Communauté de Grandchamp

Reportage réalisé en décembre 2015