La Semaine Universelle de Prière 2020 "S'équiper pour servir"

"S'équiper pour servir". Du 12 au 19 janvier, les évangéliques proposent de prier ensemble sur ce thème. Le dimanche sera marqué par une intercession particulière pour La France.

Voici la présentation de cette semaine :

Prier est la meilleure manière d’exprimer à Dieu notre réelle dépendance. Sans son secours et sans sa grâce, les meilleures intentions, celles qui parfois nous animent au début de l’année nouvelle, sont vouées à l’échec. Apportons au Seigneur nos projets et nos aspirations.

Prier ensemble est aussi l’une des meilleures manières de rendre visible notre communion et de réjouir le Père. C’est au cours de rencontres de jeûne et prière qu’est survenue la réconciliation qui a permis la naissance du CNEF. Ne nous privons pas de cette bénédiction.

Prier ensemble avec zèle pour que l’Évangile touche nos contemporains est le moyen choisi par Dieu pour que s’accomplisse sa volonté. Les Réveils ont toujours commencé par la prière. L’implantation de nouvelles Églises doit être accompagnée par la prière. Une évangélisation puissante ne peut se produire sans intercession fervente.

Prions donc pour nos Églises et pour nos œuvres. Demandons à Dieu de faire de nous, ses enfants, des témoins fidèles et percutants. Intercédons pour notre nation et ceux qui la gouvernent.