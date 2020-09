Le confinement dans les différentes confessions

La chanoine Debbie Flach (Eglise anglicane Christ church), le Père Aimilianos (Paroisse grecque orthodoxe) et le Père René Varenne (Eglise vieille catholique Union d'Utrecht) témoignent des manières diverses avec lesquelles leur paroisse ont réagi à ces mois de confinement : garder le lien avec chacun a toujours été un challenge, continuer à se soutenir par la prière, arriver à célébrer ensemble malgré tout...

Chacun exprime ses joies, ses questions, sa douleur de ne pas avoir pu vivre ensemble ces grands temps liturgiques que sont le Carême et Pâques.

Et puis s'est ouverte cette période du post confinement... Comment est-elle abordée par chacune de ces communautés?

Pour aujourd'hui et pour demain, que faut-il garder de cette créativité dont tous ont fait preuve? Faut-il faire évoluer les manières de "faire Eglise"?