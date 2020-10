Le confinement partie 2

Après Debbie Flach (Eglise anglicane-Christ Church), Père Aimilianos (paroisse grecque orthodoxe) et Père René Varenne (Eglise vieille catholique, union d'Utrecht) la semaine dernière, les pasteurs Emmanuel Kamondji (Assemblée Evangélique de la Nouvelle Alliance) et Jan-Albert Roetman (Eglise protestante Unie de Lille) s'expriment à leur tout sur ce qu'ont vécu leur communauté pendant ce confinement.

Les Eglises ont toutes eu à coeur de maintenir le lien avec leurs fidèles, de nourrir la solidarité mais aussi d'aider les uns et les autres à "tenir" pendant cette période complexe grâce à la foi.

Vécu plus ou moins difficilement, ce confinement a pu être l'occasion de retraite intérieure, d'une relation plus intime avec le Seigneur.

Tous ont utilisé les supports vidéos, les zooms etc.... et continuent et à le faire tout en réfléchissant à une bonne utilisation de ces moyens.

"On ne peut plus faire comme avant", certes, mais alors comment faire?

Chacun tatônne et se met à l'écoute de l'Esprit saint.