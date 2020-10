Le confinements chez les évangéliques (3)

Le pasteur Samuel Peterschmitt de l'Eglise évangélique "La Porte ouverte" à Mulhouse a lui-même été gravement atteint par ce virus. Plusieurs jours entre la vie et la mort, il a fini par en échapper. Son témoignage a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux : il dit y avoir fait l'expérience de sa vulnérabilité et de sa dépendance à Dieu. Cela ne sera pas sans conséquence sur sa façon d'exercer son ministère, Plus globalement, l'expérience de fragilité que tous nous avons vécue pendant ce confinement ne peut que nous pousser à réfléchir et adapter nos pastorales. On ne peut pas tout recommencer comme si rien ne s'était passé!

Le pasteur Daniel Collet nous donne dans cette émission, quelques points de repère pour les jours à venir.

pasteur Samuel Peterschmitt