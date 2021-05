À la limite de l’écusson et de l’esplanade Charles de Gaulle se trouve une immense maison close… close depuis les dernières mesures de confinement. Cette grande bâtisse qui fut autrefois un collège religieux, puis un lycée est sur le point de rouvrir ses portes, pour le plus grand plaisir des amateurs d’art puisqu’il s’agit – les montpelliérains l’auront compris – du musée Fabre, cette institution culturelle qui a un rayonnement international. Le musée Fabre est créé au début du XIXè par François-Xavier et s’est enrichi au fil du temps de nombreuses donations qui constituent désormais un fonds de premier ordre.