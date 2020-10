Le repas du seigneur, répondant à l'injonction du Christ lui même, occupe une place fondamentale dans la foi et la pratique des Chrétiens, tout en prenant des formes différentes selon les confessions Orthodoxes, Catholiques, ou encore évangéliques.



Plus de précisions avec le Père Bruno Delaroche (prêtre Catholique et chargé d'enseignement à la faculté d'Angers), le pasteur Lionel Minard (pasteur Baptiste et délégué régional CNEF), et Michèle Nikitine (responsable Orthodoxe).