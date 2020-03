Les Arméniens de Jérusalem

Leurs offices sont magnifiques et emprunts de la grandeur de Dieu : la douce lumière des lampes à huile, l'encens à profusion, la beauté des icônes et la vénération des fidèles, tout celà nous emmène dans la demeure du Dieu insondable !

L'Eglise arménienne est nationale et définit un chrétien selon les 3 critères suivants : catholicité, orthodoxie et apostolicité.

Catholicité signifie l'universalité du message de Jésus

Orthodoxie renvoie à l'application personnelle de la Parole de Dieu (la Bible)

Apostolicité nous entraîne chacun à l'évangélisation à la suite des apôtres.