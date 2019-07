Les enfants et la Parole de Dieu

Aujourd'hui, cette émission des Chemins Oeucuméniques s'articulera autour des enfants et du cathéchisme. Maguy Minonzio et Bertrand Schweisguth reçoivent aujourd'hui Myriam Dily de l'Elgise protestante unie (Bd de Brosses) et Blandine Bellart, catholique, de la paroisse Saint Joseph pour parler du temps consacré aux enfants durants le culte/la messe.