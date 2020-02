Les liens entre les tesselles ou le christianisme intérieur

La mosaïque chrétienne commence à être visible dans son ensemble. et l'on voit de mieux en mieux ce qui cimente et réunit les chréteins au-delà des frontières léguées par les Eglises historiques, à savoir l'unité profonde dans la vie en Christ. C'est ce que l'on nomme de plus en plus le christianisme intérieur.



Quand l'apôtre Paul écrit dans son épître aux galates( Ga 2, 15-20 " Ce n'est plus moi qui vit, c'est le Christ qui vit en moi", il poursuit l'inspiration hébraïque du Dieu présent parmi nous, en nous et au milieu de nous que l'on trouve dans les Nombres, le Deutéronome, le psaume 46 et plusieurs prophètes comme Joël ou Michée. C'est cette présence divine en nous qui forme le coeur invisible de la mosaïque chrétienne et en donne la plénitude du sens car si l'on ne regarde que chaque tesselle , on ne plus l'ensemble. Ce christianisme intérieur est donc très ancien voire premier car il remonte aux origines de la Bible. Sous son appellation actuelle, il a été ainsi nommé par les disciples de Jean De Bernières ( 1602-1659) qui se situe dans la tradition "apohatique" commune à l'orient et l'occident mais aussi dans l'héritage du courant rhéno-flamand. Ses disciples à sa mort collectèrent ses écrits et en firent un livre ' Le chrétien intérieur " qui fut l'un des plus grands succès éditoriaux du 17 ème siècle. De nos jours, il y a un renouveau de cette approche à la fois extrèmement ancienne et totalement nouvelle car elle permet de mieux comprendre le sens et surtout l'orientation vers le la vie en Christ dont sont porteurs tous les chrétiens voire mëme au- delà du christianisme hstorique.