Louis Massignon ou la connaissance de l'Islam

Louis Massignon ( 1883-1962) est un universitaire catholique qui consacra sa vie à l'étude de la mystique musulmane.



Louis Massignon a une importance majeure dans l'élaboration du dialogue islamo-chrétien même si il est un peu oublié de nos jours. Professeur au Collège de France, il travailla toute sa vie sur un des plus grands mystiques de l'islam soufi, Al Hallaj crucifié en 922 à Bagdad pour hérésie Il fit ainsi connaître en France et en Occident le soufisme iranien. de facoçon très concrète, il mit en évidence les confluences entre les trois religions abrahamiques. Il mit en place un pélerinage partagé entre chrétiens et musulmans en Bretagne dans un lieu plus ou moins légendaire relatant l'histoire des sept dormants d'Ephèse qui s'étaient enfermés dans une grotte murée pendant les grandes persécutions de la fin de l'Empire romain. Mystique lui-même, il finit sa vie comme prêtre catholique melkite c'est à dite de rite byzantin rattaché à l'église de Rome.