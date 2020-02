Madeleine Barot : l'expérience du prochain

Madeleine Barot est une femme énergique, décidée, volontaire, extrêmement bien organisée. Elle a basé une grande partie de sa force sur un réseau oecuménique d’amitié bien entretenu.

Par rapport au mouvement pour l’unité des chrétiens, deux points font réfléchir :

Madeleine avait la volonté de voir les événements du monde à partir de la perspective des exclus :

Cette citation de Dietrich Bonhoeffer : “Cela reste une expérience d’une incomparable valeur, que nous ayons appris à voir les grands évènements de l’histoire du monde à partir d’en bas, de la perspectives des exclus, des suspects, des maltraités, des sans-pouvoir, des opprimés et des bafoués, bref des souffrants” (“Resistance et soumission” 1951) décrit le sens du travail de Madeleine Barot. Son investissement dans la création de la CIMADE dès 1939 en est un bon exemple. Etre au service de l'homme et particulièrement quand celui-ci vit une forme d'exclusion, est un lieu où l'unité entre les Eglises doit se vivre.

Madeleine a exhorté les chrétiens à porter les questions de société de manière œcuménique.

“ La seule chose importante, c’est de révéler au monde cette vérité que Jésus est le seul Seigneur.” dira Madeleine Barot aux jeunes à Oslo en 1947. Ce message a pour but d’unir tous les chrétiens pour qu’ensemble ils construisent le monde de demain, un monde sans dictature.