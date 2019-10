Marguerite Porète (1250-1310) ou l’amour incendié

"Les béguines ont été durant deux siècles un bourgeonnement majeur du christianisme médiéval. Ce mouvement s’est répandu tout au long de la vallée du Rhin, dans le Nord de France et la Flandres historique. Il est particulièrement novateur pour l’époque car des femmes vont vivre ensemble et séparément une authentique vie évangélique dans le monde et à côté du monde, dans des bâtiments entourant un jardin rappelant le verger du Cantiques des Cantiques. Ces béguinages se sont répandus tout au long du Rhin et en Alsace, à Strasbourg, Colmar et Obernai. Elles vont être parmi les premières à traduire la Bible en langue vernaculaire. Ce qui leur vaudra l’hostilité croissante des clercs de leur époque. Cela mènera, l’une des plus célèbre d’entre elles, Maguerite Porète, au bûcher de l’inquisition. Cette dernière est restée célèbre pour son livre, « Le miroir des âmes simples et anéanties » qui nous relate le dialogue entre le Bien-Aimé et son Seigneur.

Un texte : « Bien-Aimée ? que voulez-vous de moi ? Je contiens tout ce qui fut, qui est et qui sera ; Je suis rempli de tout cela : Prenez de moi tout ce qui vous plaira ». (Le Miroir des âmes simples et anéanties, Albin Michel, 1997, page 227

