Marie Durand (1711-1776) ou RESISTER

Marie Durand représente la quintessence de l'esprit de la Réforme...résister à un ordre injuste quel que soit sa nature.



"Marie Durand est une figure symbolique et emblématique de l'esprit de la Réforme,

dans le contexte très violent de la révocation de l'Edit de Nantes qui accordait aux protestants une relative liberté de culte et qui fut brutalement annulé par Louis XIV.

Des campagnes de conversion durent menées par le pouvoir royal et la famille de marie Durand dut se convertir au catholicisme mais assura uen éducation protestante à ses enfants.

Son frère Pierre (1700-1732) est pasteur au Désert puis sera pendu sur ordre des autorités. Marie Durand est arrêtée pour avoir reçu chez elle une assemblée évangélique. Elle est arrêtée puis enfermée durant 41 ans à la tour de Constance près de Aigues Mortes.

Et c'est dans cette tour qu'elle manifestera ce charisme très fort de l'esprit de la Réforme, celui de la résistance à l'oppression.



On lui attribue uen inscription gravée sur l'une des pierres de la Tour"" RESISTER"". Libérée en 1768 elle mourut des fatigues liées à son emprisonnement dans sa mmaison natale. Sur la cheminée voutée de cette maison est écrite "" LOUE SOY DEU"" en occitan. Sont ainsi exprimée des traits très forts de la spiritualité protestante.





"