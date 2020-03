Marie-Madeleine Davy (1903-1998)ou le désert intérieur

A notre époque marquée par le besoin de se mettre en avant et de cultiver le bruit sous toutes ses formes , Marie-Madeleine Davy propose de revenir à ce silence intérieur, vrai marqueur de sa vie, pour accéder à ce qui en nous est plus grand que nous.



Marie- Madeleine Davy est une historienne et essayiste française qui a durablement en profondément marqué ses contemporains par ses travaux sur le silence et le désert intérieur qu'elle s'est d'abord appliqué à elle -même. Auteur d'un certain nombre de livres sur les spirituels ou les mystiques chrétiens du Moyen-Age, comme Guillaume de Saint Thierry ou Bernard de Clairveaux, elle s'est orientée vers une recherche spirituelle sur le silence et le désert intérieur qui l'ont fait connaître du grand public. Chargée de de cours à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes puis chargée de recherche au CNRS, elle insista sur la nécessité de retrouver en nous , à travers un silence profond, une autre dimension verticalisée de nous-mêmes où par un chemein de vie de crête, nous arrivions comme l'enseignait déjà Maître Eckart à un désert-vastitude ouvrant sur l'infini. Sur sa tombe qu'elle a voulu anonyme, elle a fait simplement graver ces mots " Passant, sois heureux". Elle nous disait par exemple dans son livre " Traversée en solitaire" ces quelques mots " Quel fut mon initiateur, mon véritable maître spirituel?. Je réponds sans la moindre hésitation, la solitude. Elle est un abîme! Une profondeur! Une béance!"