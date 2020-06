Marie Noël (1883-1967) ou la neige brûlante

Marie Noël surnommée la fauvette d'Auxerre mena , au sein d'une famille aisée de la bourgeosie provinciale une vie en retrait mais était une femme passionnée et tourmentée qui trouva peu à peu la paix intérieure à travers une poésie qui la rendit célèbre.



Marie-Noël était une jeun femme très émotive sous un visage d'éternelle petite vieille. Ses poésies sont recouvertes d'une mélancolie neigeuse oùu brûle sans fin l'ardeur du feu divin qui la saisissait toute entière comme par exemple....:" Demain, demain, quand l'Amour au brusque visage s'abattra comme un vautour sur mon coeur sauvage. Dans l'Amour si grand, si grand, je me perdrais toute, comme un agnelet errant dans un bois sans route ( Les chansons et les heures, in l'Oeuvre poétique, P. 26-27). Morte en odeur de saintété, son procès en béatification est actuellement en cours.