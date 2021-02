Martin Luther King, au nom de l'Amour

Martin Luther King ( 1929-1968) était un pasteur protestant baptiste qui lutta toute sa vie pour la liberté des afro-américains et leur égalité de droits au nom de l'Evangile.





Martin Luther King était un pasteur baptiste né et élevé dans cette mouvance du christianisme. Dans le contexte des année cinquante dans une Amérique caractérisée par l'inégalité raciale, il lutta toute sa vie pour l'égalité des droits. Il le fit au titre de la non-violence évangélique et le paya de sa vie car il fut assassiné par un homme dont lidentité est encore en débat. Il avait obtenu le prix Nobel de la Paix en 1964. Il est resté célèbre par son discours, I have a dreem, qui est pétri de référence bibliques ... " J'ai fait un rêve...un jour, toute la vallée sera relevée, toute colline et montagne seront rabaissées, les endroits escarpés seront aplanis et les chemins tortueux redressés et la gloire du Seigneur sera révélée à toute chair" . La référence au Prophète Isaïe est évidente. A sa façon, il est l'héritier et le le témoin de cette utopie qu'est aussi le christianisme qui dans quelques cas aboutit à des changements du monde.